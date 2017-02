Freizeit-Tipps

Die Eltern an der Kardinal-von-Galen-Schule spielten für die Grundschüler das Stück vom Räuber Hotzenplotz. Mit vollem Einsatz und viel Liebe zum Detail nahmen die Darsteller die rund 200 Schüler mit in eine Welt, in der der Bösewicht schlimmstenfalls mit Pfeffer um sich schießt, Freundschaft und Ehrlichkeit das Wichtigste sind und in der das Gute am Ende immer siegt.